Sampaoli explica por que substituiu 5 jogadores do Flamengo no intervalo

Treinador argentino 'queimou' todas as substituições disponíveis entre os dois tempos do duelo contra o Bahia

Na tarde deste sábado (13), o Flamengo visitou o Bahia na Arena Fonte Nova e venceu o difícil duelo por 3 a 2, pela sexta rodada do Brasileirão. Depois de um início complicado no campeonato, o Rubro-Negro emplacou sua segunda vitória consecutiva. Um fato curioso aconteceu no intervalo da partida realizada em Salvador: o técnico Jorge Sampaoli fez as cinco substituições possíveis entre o primeiro e o segundo tempo.

A ação do treinador argentino chamou a atenção de quem acompanhava o jogo. Ao final do duelo, Sampaoli foi questionado de sua decisão, já que caso algum atleta se contundisse no segundo tempo, o Fla ficaria com um jogador a menos. O técnico afirmou que foram problemas físicos que forçaram as substituições 'em atacado'.

"Todas as trocas foram por lesão. Quatro jogadores no campo, e quando íamos para o segundo tempo, o médico avisou que o goleiro não podia continuar por uma lesão muscular", declarou Sampaoli à imprensa.

Everton Cebolinha sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, Matheus França levou uma pancada no joelho, David Luiz sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, Matheus Cunha reclamou de dores no quadril e na coxa direita, enquanto Thiago Maia sentiu desgaste muscular. Para os lugares dos citados, entraram Bruno Henrique, Arturo Vidal, Wesley França, Santos e Erick Pulgar, respectivamente.

Quando todas essas mudanças ocorreram, o Rubro-Negro vencia por 3 a 1. Mas, logo aos seis minutos da segunda etapa, Ademir marcou para o Bahia e diminuiu a vantagem dos cariocas. Mesmo com duas expulsões da equipe baiana em três minutos, o placar se manteve em 3 a 2, garantindo mais três pontos para a equipe da Gávea.

Diante do cenário de tantas lesões simultâneas, Sampaoli afirmou que precisou tomar decisões rápidas para garantir que a equipe continuasse na partida.

"Me surpreendeu muito ter que fazer as alterações, mas jogando tantos dias, com tanto jogo. A situação do vestiário, com tantos jogadores que não podiam continuar, tinha que tomar a decisão", falou o argentino.

Apesar da vitória, o Flamengo se reapresenta no domingo (14) e treina normalmente no Ninho do Urubu, a partir das 10 horas da manhã. O próximo compromisso da equipe é o clássico contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e acontece na terça-feira (16), às 21h (de Brasília).