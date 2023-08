Por que David Luiz desfalca o Flamengo contra o Coritiba, pelo Brasileirão

Jogo é válido pela 20ª rodada da competição nacional

O Flamengo terá um importante desfalque na partida desta quarta-feira (5), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro David Luiz está fora do confronto. O jogador segue em recuperação de lesão muscular na coxa.

Antes do jogo diante do São Paulo no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, David sentiu dores no adutor da coxa esquerda. Ele foi desfalque no duelo em questão e também diante do Grêmio, na vitória por 1 a 0, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Varela também está machucado e não foi relacionado. O lateral-direito não estará à disposição por lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. Sem a dupla, o Flamengo deve iniciar a partida com a seguinte escalação: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.