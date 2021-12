Por que Cuca é o maior técnico da história do Atlético-MG

Telê Santana era o treinador do Atlético-MG no título brasileiro de 1971. Isso por si só já o colocaria em um lugar de protagonismo na história do Galo, uma vez que este foi, durante pelo menos quatro décadas, a conquista de maior relevância do clube -- além de ter representado uma virada de chave para a causa atleticana.

Mas além disso, Telê, com 434 jogos no comando do Alvinegro, é o treinador com mais partidas na área técnica do Galo. E é e sempre será Telê Santana – a figura mítica que, dentre os professores da bola, talvez mais bem ilustre o conceito do ‘jogar bonito’ na mitologia do nosso futebol brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Procópio Cardoso comandou, talvez, os melhores times do Atlético sob o ponto de vista técnico. Estamos falando do esquadrão de Reinaldo, Cerezo e tal. Conquistou, em 1979 e 1980, estaduais na época em que estaduais eram muito mais do que são hoje e, mostrando longevidade, ainda levou o Galo ao título da Copa Conmebol (equivalente à atual Copa Sul-Americana) em 1992. É, com 328 partidas, o segundo treinador que mais vezes comandou o Alvinegro em todos os tempos.

O Cuca soube trabalhar com esse elenco porque jogou bola. Comandar um time de estrelas é muito mais difícil do que as pessoas imaginam. São muitas situação dentro e fora de campo. Não basta conhecer futebol. Tem que ter vivido o futebol. Parabéns, Cuca. Você mereceu! pic.twitter.com/9SugpgYq7B — Procópio Cardozo (@procopiocardozo) December 3, 2021

Levir Culpi, campeão da Copa do Brasil em 2014, é o terceiro desta lista (320) e não podemos nos esquecer de Barbatana – embora seja provável que você, leitor não-atleticano que chegou aqui, jamais tenha ouvido falar do treinador cuja importância na montagem do esquadrão de Reinaldo, nos anos 1970, foi vital.

Mas se Cuca já habitava o imaginário geral como grande candidato ao posto de “maior técnico da história do Atlético-MG” (naquele tipo de discussão que adoramos na cobertura do esporte de alto rendimento) pelo título da Libertadores da América de 2013 (a maior conquista na história do Galo), ter sido, agora em 2021, o comandante do título do Brasileirão, encerrando o longo jejum de 50 anos desde aquela conquista de Telê Santana, só lhe dá mais peso para ocupar definitivamente esta função.

A espera acabou, torcedor do Galo. Longos 50 anos. 🖤🤍🏆



Décadas de alegrias, tristezas, ídolos, taças, momentos positivos e negativos... Uma vida toda! 👦👨👴



O Atlético-MG é mais uma vez campeão brasileiro. 🐓 pic.twitter.com/cGO27e8mlA — GOAL Brasil (@GoalBR) December 2, 2021

Pois se o título brasileiro de 1971 representou uma ‘virada de chave’ na forma como o Atlético-MG passou a ser tratado, a Libertadores de 2013 e o Brasileirão de 2021 também representam estes grandes marcos de ‘antes e depois’.

Após a conquista do Brasileirão ser oficializada matematicamente, no 3 a 2 épico contra o Bahia, Cuca disse que Telê sempre estará no topo. A humildade é um dos maiores traços dos grandes campeões, afinal de contas. Mas, quer você goste ou não deste tipo de debate, este é um dos debates do momento.

Hoje há dúvidas se Cuca é, de fato, o maior técnico da história do Atlético-MG por três razões: o peso histórico de Telê Santana, o fato de (ainda bem) não haver tantas unanimidades no futebol e, acima de tudo, porque Cuca ainda trabalha como técnico. Vale lembrar que muitos torcedores atleticanos criticavam o comandante no início de seu trabalho nesta temporada 2021. Normal. Faz parte.

Além de ter uma Libertadores no currículo e de ter sido um dos artífices da quebra do jejum no Campeonato Brasileiro, Cuca ainda pode levar o seu Atlético ao título da Copa do Brasil – que será decidida contra o Athletico Paranaense neste mês de dezembro. E se o fizer, completará a chamada Tríplice Coroa clássica (estadual + campeonato nacional + copa nacional) que, no Brasil, apenas o arquirrival Cruzeiro tem.

Não bastam apenas conquistas para que um técnico seja o maior da história de seu clube. O futebol não é feito de grandes certezas universais. A questão é que o legado de Cuca, dono de dois dos três maiores títulos do Galo, vai além de suas conquistas. Até que futuramente possa aparecer alguém para desafiá-lo neste posto, é tranquilamente possível e aceitável colocá-lo como maior técnico da história do Clube Atlético Mineiro.