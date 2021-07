Cuca no Atlético-MG: jogos, títulos e mais números do técnico

Confira os principais números da segunda passagem do treinador pelo Galo

Cuca voltou ao Atlético-MG em 2021 para sua segunda passagem pelo clube onde, antes, havia conquistado a Libertadores da América. O treinador assumiu o Galo em março, após o encerramento tardio da temporada 2020. E, desde que chegou, já até levantou uma taça.

Apesar da resistência de parte da torcida, a diretoria do Galo, após a saída de Jorge Sampaoli, que hoje comanda o Olympique de Marselha, da França, trouxe Cuca para assumir o Atlético-MG para a temporada 2021. Desde então, o treinador já fez 29 jogos à frente do clube mineiro, tendo vencido a maioria deles.

Desde que assumiu a equipe, Cuca já disputou jogos do Campeonato Mineiro (do qual foi campeão), da Libertadores da América, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Somando todas as partidas, teve apenas 9 resultados que não a vitória - cinco empates e quatro derrotas.

Veja os números de Cuca em sua segunda passagem pelo Atlético-MG:

Retrospecto de Cuca

Nesta segunda passagem, Cuca já fez 29 partidas à frente do Galo, tendo um aproveitamento muito bom.

Em questão de gols, os números do treinador também são bons. Foram 47 tentos a favor e apenas 15 contra, tendo um saldo de 32 gols positivos.

Partidas Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Campeonato Mineiro 11 6 3 2 63,60% Copa do Brasil 2 2 0 0 100% Libertadores 5 4 1 0 86% Campeonato Brasileiro 11 8 1 2 75% Total 29 20 5 4 74%

Títulos conquistados

Campeonato Mineiro: 2021

Artilheiros na 'Era Cuca'

Os jogadores do Atlético-MG que marcaram nesta temporada:

JOGADOR GOLS MARCADOS Hulk 13 Nacho Fernández 8 Eduardo Vargas 5 Marrony, Guilherme Arana, Matías Zaracho, Savarino 4 Diego Tardelli, Igor Rabello, Keno, Hyoran, Nathan, Gabriel, Tchê Tchê 2 Echaporã, Calebe, Júlio César, Mariano, Guga, Eduardo Sasha, Réver, Jair, Borrero 1

Primeira passagem

A primeira passagem de Cuca pelo Galo como treinador foi entre 2011 e 2013, quando ele fez 179 jogos no comando da equipe mineira. Na época, foram 113 vitórias, 32 empates e 34 derrotas.

Neste período, Cuca marcou seu nome na história do Atlético-MG, tendo conquistado o único título de Libertadores que o clube ganhou, na edição de 2013 do torneio de clubes da Conmebol. O Galo superou o Olimpia-PAR na final, nos pênaltis, depois de dois placares por 2 a 0 - o primeiro a favor do Olimpia, no jogo disputado no Paraguai, e o segundo a favor do Galo, no Mineirão.

Além da Libertadores, Cuca também conquistou dois títulos mineiros nesta primeira passagem, em 2012 e 2013.