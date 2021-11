Por que Cristiano Ronaldo ficou enfurecido com o editor da France Football?

Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United e da seleção portuguesa, rebateu o editor-chefe da revista France Football, que alegou que o atacante teria dito que queria ganhar mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi.

O jogador português ainda negou a fala do editor de que não compareceu na entrega do prêmio por estar de quarentena devido ao coronavírus.

O jogador de 36 anos foi ao Instagram para rebater os comentários do editor-chefe, Pascal Ferre, insistindo que não é contra nenhum jogador que ganhe o troféu. Vale lembrar que Messi conquistou sua sétima Bola de Ouro ainda nesta segunda-feira (29), em uma cerimônia realizada em Paris, na França.

Ronaldo escreveu: “Pascal Ferre disse na semana passada que lhe confidenciei que a minha única ambição era terminar a minha carreira com mais Bolas de Ouro do que Lionel Messi."

“Pascal Ferre mentiu, usou o meu nome para se promover e para divulgar a revista em que trabalha. É inaceitável que o responsável pela atribuição de um prêmio tão prestigioso possa estar desta forma, em absoluto desrespeito por quem sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro. E ele mentiu novamente hoje, justificando minha ausência do Gala (entrega do prêmio) com uma suposta quarentena que não tem razão de existir."

“Quero sempre dar os parabéns a quem vence, pelo espírito esportivo e lealdade que tem guiado a minha carreira desde o início. Sempre ganho para mim e para os clubes que represento, ganho para mim e para quem me ama. Eu não ganho de ninguém."

“A maior ambição da minha carreira é conquistar títulos nacionais e internacionais pelos clubes que represento e pela seleção nacional do meu país. A maior ambição da minha carreira é ser um bom exemplo para todos aqueles que são ou querem ser futebolistas profissionais. A maior ambição da minha carreira é deixar meu nome escrito em letras de ouro na história do futebol mundial."

“Termino dizendo que já estou focado no próximo jogo do Manchester United e em tudo que, junto com meus companheiros e torcedores, ainda possamos alcançar nesta temporada. O resto? O resto é só o resto", concluiu Cristiano.

O que Pascal Ferre disse?

O editor da revista France Football disse, em uma entrevista na semana passada, que Cristiano Ronaldo falou do seu desejo de ser coroado o melhor jogador do mundo mais vezes do que a estrela do Paris Saint-Germain, Lionel Messi.

Ferre disse: "Ronaldo tem apenas uma ambição: se aposentar com mais Bolas de Ouro do que Messi e eu sei porque ele me disse."

Quantas Bolos de Ouro Cristiano Ronaldo ganhou?

O português ganhou o prestigioso prêmio cinco vezes ao longo de sua carreira. Apenas um jogador conquistou o troféu em mais ocasiões do que o ex-jogador do Real Madrid - Messi.

Os dois foram considerados rivais por dominar o prêmio desde a primeira vitória de Ronaldo em 2009, já que ambos alternavam na conquista dos títulos.