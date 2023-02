Mesmo tendo atuado no Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, o volante não conseguiu os pontos necessários para jogar na Premier League

Sem o visto de trabalho para jogar na Premier League pelo Chelsea, Andrey Santos pode voltar ao futebol brasileiro. O Palmeiras encaminhou a contratação do atleta por empréstimo. O jovem volante, recém-comprado pelo time inglês junto ao Vasco por 12,5 milhões de euros, não conseguiu o visto para atuar na Inglaterra. Com isso, a solução é emprestar o jogador para que não fique muito tempo parado.

Recentemente, Andrey Santos foi o principal jogador da seleção brasileira no título do Sul-Americano Sub-20, sendo artilheiro com seis gols. O jogador, inclusive, deve atuar no Mundial da categoria neste primeiro semestre.

Mas, afinal, por que Andrey não conseguiu visto de trabalho para jogar no Chelsea? A GOAL te mostra.

Faltando apenas um ponto para que o atleta consiga a permissão, dentro do sistema que permite ou não um profissional para jogar no país, os ingleses liberaram o jogador para retornar ao Brasil e defender um clube que dispute a Copa Libertadores caso seja desejo do atleta. A competição daria três pontos ao jogador, que precisa de apenas um para conseguir tirar o visto de trabalho. A Série A também daria ao volante a pontuação necessária, mas o clube inglês não quer arriscar.

A expectativa era que Andrey conseguisse o ponto que falta com a disputa do Sul-Americano Sub-20, mas isso acabou não acontecendo. O Chelsea entrou com um pedido chamado Special Talent (Talento Especial, em inglês) para tentar a liberação imediata do visto do volante, mas não conseguiu. A justificativa é que a Premier League é rigorosa com os clubes maiores e que o jogador formado no Vasco não é a única opção para a posição no Chelsea.