Agentes convencem Chelsea a liberar Andrey Santos até dezembro; Palmeiras é destino

Além do Verdão, Internacional, Corinthians e Vasco tentaram o habilidoso meio-campista no mercado da bola. Ele, porém, irá para a Academia de Futebol

Depois de não conseguir a autorização de trabalho para Andrey Santos, o Chelsea decidiu emprestar o meio-campista, destaque da seleção brasileira no título do Sul-Americano sub-20. Faltando apenas um ponto para que o atleta consiga a permissão, dentro do sistema que permite ou não um profissional para jogar no país, os ingleses liberaram o jogador para retornar ao Brasil e defender um clube que dispute a Copa Libertadores caso seja desejo do atleta. O Palmeiras é o destino do jogador.

Os paulistas já trocam minutas com os ingleses e preparam o anúncio da contratação do volante, conforme apurado pela GOAL. As tratativas tiveram um desfecho na tarde desta sexta-feira (17), depois de conversas entre as partes. O garoto de 18 anos é aguardado na Academia de Futebol para assinar o novo compromisso de cessão com o clube.

Segundo soube a GOAL, o Besiktas também demonstrou interesse, já que a janela de transferências na Turquia fecha no dia 22 de fevereiro. Além disso, o Internacional fez uma consulta pelo jovem meio-campista. Inicialmente, o Chelsea desejava emprestar o jogador somente até junho, mas foi convencido pelo estafe de Andrey a esticar este prazo até dezembro.

O Vasco, clube que revelou o jovem, demonstrou interesse e acreditava ter prioridade garantida em contrato. O estafe do atleta, por outro lado, desconhece o tema e assegura que o jogador precisava atuar por uma equipe que dispute a Copa Libertadores. A competição Sul-Americana garante três pontos para o visto de trabalho. Corinthians e Internacional, que disputam o torneio continental, também demonstraram interesse no volante.

Ainda segundo apuração da GOAL, a decisão ficou nas mãos de Andrey Santos e seus representantes. Campeão do Sul-Americano sub-20, o jogador deve ser convocado para disputar o Mundial da categoria, que acontece entre maio e junho deste ano. Além disso, há uma expectativa, por menor que seja, que ele figure na lista dos convocados para o amistoso contra o Marrocos, no dia 25 de março, pela seleção principal - que terá Ramón Menezes, técnico do Sub-20 canarinho, interinamente no comando do selecionado principal.