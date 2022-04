Ponte Preta x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

O Grêmio visita a Ponte Preta neste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela primeira rodada da Série B.

Embalado com título do Gauchão, o Tricolor fará a sua estreia na Série B em busca do acesso após o rebaixamento no último ano (ficou na 17ª posição, com 43 pontos, com 12 vitórias, sete empates e 19 derrotas).

Do outro lado, a Ponte Preta vai para a quinta edição consecutiva da segunda divisão, depois do rebaixamento no Paulistão 2022.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, a Ponte Preta estreia na Série B com o técnico Hélio dos Anjos precisando lidar com problemas para escalar a equipe.

Além de não contar com Léo Santos e Pedro Júnior, com dores, a Macaca também terá como desfalque o artilheiro Lucca, em trasição física.

Já o Grêmio não poderá contar com Edilson, que cumprirá suspensão, além de Diego Souza, com edema muscular na coxa esquerda, e Nicola, com lesão muscular na panturrilha esquerda.

"Brigamos pelo título e o acesso. Entramos na Série B talvez com a edição mais difícil de todas, com muitos clubes grandes e de tradição. Entramos para ter o acesso e ficaremos muito satisfeitos se ele for conquistado com o título também", analisou o técnico Roger Machado.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Ferreira e Elias.

Possível escalação da Ponte Preta: Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Fessin e Matheus Anjos; Echaporã e Danilo Gomes (Matheus Alisson ou Lucca).

DESFALQUES

GRÊMIO:

Edilson : suspenso

Diego Souza e Nicolas: machucados

PONTE PRETA:

Léo Santos e Pedro Júnior: machucados

Lucca: transição física

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu - PR

Quarto árbitro: José Guilherme Almeida - SP

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ

Auxiliar VAR: Carlos Henrique Cardoso - RJ

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ponte Preta e Grêmio será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (9).