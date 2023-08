Ponte Preta x Londrina: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (25), no Estádio Moisés Lucarelli; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira (25), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem perder há três jogos, com dois empates e uma vitória, a Ponte Preta tem 28 pontos, três a mais que o Sampaio Corrêa, equipe que abre a zona de rebaixamento. Para o confronto em casa, o técnico Pintado não poderá contar com o goleiro Caíque, suspenso. Pedro Rocha e Luan Ribeiro brigam por uma vaga.

Do outro lado, o Londrina chega pressionado após duas derrotas consecutivas. Na zona de rebaixamento, com 19 pontos e um aproveitamento de 26%, a equipe está a seis pontos da Chapecoense, primeira equipe fora do Z-4.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Londrina soma oito vitórias, contra sete da Ponte Preta, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Londrina venceu por um placar de 3 a 0.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Luan Ribeiro (Pedro Rocha); Maílton, Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches; Léo Naldi, Felipe Amaral, Lucas Nathan e Filipinho; Eliel, André e Paulo Baya. Técnico: Pintado.

Londrina: Neneca; Fabrício Baiano, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés e Iago Dia (Higor Leite); Paulinho Moccelin, Lucas Coelho e Peu. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

Ponte Preta

Caíque França e Léo Naldi, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Artur, expulso contra o Ceará, são desfalques.

Londrina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?