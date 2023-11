Ponte Preta x Avaí: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ponte Preta recebe o Avaí na tarde deste sábado (4), a partir das 17h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta está na 16ª posição, com 35 pontos. A Macaca vem de derrota no jogo passado e sabe que precisa voltar a ganhar para permanecer fora do Z-4.

Já o Avaí empatou a partida anterior e estacionou no 13º lugar, com 39 pontos. A equipe catarinense ainda não está "livre" da possibilidade de rebaixamento e, por isso, busca o triunfo fora de casa.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França, Weverton, Edson, Fábio Sanches, Artur, Felipe Amaral, Léo Naldi, Felipinho, Gabriel Santiago, Jeah e Eliel.

Avaí: Igor Bohn, Alan Costa, Jonathan Costa, Natanael, Wellington, Felipe Bastos, Rafael Gava, Waduininho, Jean Lucas e Gabriel Poveda.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Quando é?