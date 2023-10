Ponte Preta x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Moisés Lucarelli; veja como acompanhar na TV e na internet

A Ponte Preta recebe o Atlético-GO na tarde deste domingo (15), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há seis jogos, a Ponte Preta volta a campo em busca da reabilitação para se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, é a primeira equipe fora do Z-4, com 34 pontos.

Do outro lado, o Atlético-GO chega embalado com três vitórias consecutivas na Série B e segue na briga pelo G-4. Matheus Sales, que cumpriu suspensão na vitória contra o Ituano, retorna.

"A gente fica feliz por essa retomada que tivemos no segundo turno. Temos a consciência de que só dependemos de nós. Sabemos também que esses últimos jogos são os mais importantes das nossas vidas. Estamos nos preparando a semana toda para no domingo fazer um grande jogo lá no domingo e entrar no G-4.", afirmou Matheus Sales.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França, Luiz Felipe, Mateus Silva, Thomás Kayck e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Felipinho; Paulo Baya, Eliel e Jeh.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Heron e Igor Ribeiro; Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando.

Desfalques

Ponte Preta

Fábio Sanches, segue em recuperação de lesão muscular.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados

Quando é?