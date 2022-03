Polônia x Suécia: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias europeias 2022

Polônia e Suécia se enfrentam nesta terça-feira (29), no Stadion Śląski, a partir das 15h45 (de Brasília), pela repescagem das Eliminatórias europeias 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e no streaming do Estádio TNT Sports - veja aqui mais informações sobre o serviço.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Polônia x Suécia DATA Terça-feira, 29 de março de 2022 LOCAL Stadion Śląski - Chorzów, Polônia HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (29).

MAIS INFORMAÇÕES

A partida vai colocar frente a frente dois dos maiores centroavantes da história do futebol: Lewandovski e Ibrahimovic. Em confronto único, quem vencer garante a presença na competição, que será disputada entre novembro e dezembro, no Qatar.

Antes de chegar ao confronto decisivo, a Suécia venceu a República Tcheca na prorrogação por 1 a 0, com gol de Robin Quaison.

Já a Polônia avançou automaticamente após a FIFA excluir a Rússia do Mundial. A punição aos russos foi devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

No último encontro entre as seleções, os suecos venceram por 3 a 2, pela fase de grupos da Euro 2021.

Fase de grupos das Eliminatórias europeias

A eliminatória da Europa teve a fase de grupos encerrada em novembro de 2021, com 10 equipes classificadas diretamente para a Copa do Mundo ao ficarem na primeira colocação de suas chaves.

A Suécia encerrou na vice-liderança do Grupo B, com 15 pontos (cinco vitórias e três derrotas), enquanto a Polônia ficou em segundo lugar do Grupo I, com 20 pontos (seis vitórias, dois empates e duas derrotas).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

POLÔNIA

Últimas partidas (linkar calendário do time na GOAL)

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 1 x 2 Hungria Eliminatórias 15 de novembro de 2021 Escócia 1 x 1 Polônia Eliminatórias 24 de março de 2022

SUÉCIA

OGO CAMPEONATO DATA Espanha 1 x 0 Suécia Eliminatórias 14 de novembro de 2021 Suécia 1 x 0 República Tcheca Eliminatórias 24 de março de 2022

