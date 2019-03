Pochettino leva dois jogos de gancho por bate-boca com juiz na Premier League

Técnico do Tottenham desfalca a equipe após confusão na derrota para o Burnley

O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, foi punido em dois jogos e uma multa de 10 mil libras pela Federação Inglesa (FA) depois de um grande bate-boca com o árbitro Mike Dean após a derrota da equipe para o Burnley por 2 a 1 no último dia 23.

"Mauricio Pochettino foi multado em 10.000 libras e vai cumprir uma proibição de dois jogos após uma audiência da Comissão Reguladora Independente", disse o comunicado da Federação.

"O treinador do Tottenham Hotspur aceitou uma acusação imprópria da FA, que resultou de sua linguagem e / ou comportamento - tanto no gramado quanto na área do túnel - no final do jogo contra o Burnley em 23 de fevereiro."

Na última semana, o treinador se desculpou por sua atitude e aceitou as acusações de má conduta por parte da Federação inglesa.

“Ao ver meu comportamento no vídeo, devo aceitar a punição por parte da FA. Tenho que me desculpar diante de Mike Dean, não posso me comportar desse modo. Não é o caminho e vou aceitar as punições”, disse na ocasião.

Pochettino agora deve estar ausente da linha de lateral para a visita ao seu ex-clube Southampton no sábado (9), assim como no duelo contra o Liverpool, marcado para 31 de março.