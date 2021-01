Pochettino arma titulares e relaciona PSG ainda sem Neymar

O argentino vai fazer seu segundo jogo no comando da equipe, e já começa a ter alguns atletas voltando do departamento médico

Depois do empate em 1 a 1 com o , o já está pensando no próximo confronto. Para o duelo contra o Brest, Mauricio Pochettino pode entrar em campo com a mesma formação que usou em sua estreia.

No último treinamento antes do confronto deste sábado (9), Pochettino, sem alguns titulares, manteve parte do suspense para a escalação, mas foi possível ter algumas ideias. Marquinhos, Mbappé e Dagba, preservados, ficaram menos tempo em campo - uma hora, enquanto o restante seguiu para mais 30 minutos de atividades.

O primeiro ponto é que o 4-2-3-1 utilizado contra o Saint-Étienne, está mantido. Marco Verratti, que foi colocado com um 10 na estreia de Pochettino, deve continuar cumprindo a mesma função contra o Brest.

A notícia boa para o treinador foi a volta de alguns jogadores que se recuperavam de lesão. Danilo Pereira, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes e Alessandro Florenzi estiveram no trabalho coletivo, junto de Mauro Icardi, que pode ser opção já para enfrentar o Brest, no sábado, depois de mais de um mês afastado.

Pereira e Paredes, por outro lado, ainda não devem atuar contra o Brest, mas já são boas notícias para Pochettino, que chegou com parte significativa de seu elenco no departamento médico. Neymar e Presnel Kimpembe seguem se recuperando, mas o segundo já treinou em campo, sem bola.

Desta forma, as mudanças que devem acontecer em relação ao time que jogou no meio da semana devem ser apenas pontuais, como a entrada de Icardi.

Os atletas que participaram das atividades em campo foram: os goleiros Letellier, Rico, Navas, Franchi; os defensores Dagba, Marquinhos, Kehrer, Bakker, Florenzi, Pembele, Diallo, Kurzawa; no meio de campo Paredes, Herrera, Gueye, Verratti, Danilo Pereira, Ruiz- Atil, Draxler, Michut, Simons, Fadiga; e para o ataque Mbappé, Sarabia, Kean, Di Maria, Icardi.

Em busca de mais um título francês, o PSG é, atualmente, o segundo colocado da . O time de Paris tem 36 pontos, três a menos do que o líder , e empatado com o , terceiro colocado, que está em desvantagem no saldo de gols.

A vitória, em casa, neste sábado (9), é importante para o time que ainda sofre com as consequências de um início ruim na temporada de 2020-21.