Futuro de Neymar e Mbappé, lesões e as missões imediatas de Pochettino no PSG

O ex-técnico do Tottenham assinou um contrato de 18 meses com o time parisiense, mas precisará pensar no futuro para garantir sucesso no clube

Quando Mauricio Pochettino assinou com o PSG, estava acertando para assumir um dos cargos mais complicados do futebol mundial.

O trabalho como treinador do time parisiense vem com expectativas muito altas. Thomas Tuchel aprendeu isso da pior maneira, vencendo a tríplice coroa e ficando a um jogo de sair com o título da Liga dos Campeões na última temporada.

Mesmo assim, o alemão foi demitido após uma vitória de 4 a 0 sobre o Strasbourg, com sua equipe apenas a um ponto do líder da , ainda que sofresse com um crise de lesões desde que o time voltou aos gramados após a paralisação devido à crise do coronavírus.

Então: o que Pochettino precisa fazer para atender as exigências no Parc de Princes? Como evitar um destino parecido com Tuchel?

A Goal analisa os maiores desafios que o treinador argentino deve cumprir na capital francesa.

Manter o time saudável

O primeiro jogo de Pochettino acontecerá contra o Saint-Étienne nesta quarta-feira - uma partida em que ele não terá jogadores titulares como Neymar, Icardi e Kimpembe.

Por mais que a pandemia do coronavírus tenha trazido desafios únicos e aumentando o número de lesões nos maiores clubes da europa, esses problemas estiveram especialmente presentes no .

Nesta temporada, os parisienses estiveram sem quatro ou cinco jogadores titulares praticamente em todos os jogos. Mesmo tendo um elenco grande, a combinação dessas ausências e de um calendário extensivo faz com que mesmo um elenco vasto fique sem opções.

Kylian Mbappé, por exemplo, passou todo o mês de dezembro flertando com a "zona do perigo", o ponto em que uma lesão fica muito provável. Seu nível de performance sofreu com os problemas físicos e o time foi junto.

Mesmo antes dassa temporada, entretanto, os críticos de Tuchel já apontavam o alto número de lesões no elenco como um dos problemas do trabalho do alemão. Um exemplo disso é o fato de que Neymar pouco jogou partidas eliminatórias da Liga dos Campeões em seus três anos e meio no clube.

Se o PSG quer chegar ao seu melhor nível, Pochettino precisa achar um jeito de manter sua equipe saudável.

Achar um sistema onde suas estrelas podem se destacar

Uma vez que Neymar e Mbappé voltarem juntos aos gramados, Pochettino terá que encontrar um sistema em que ambos acreditem e tenham espaço para jogar.

Por mais que o técnico tenha sido influenciado pelas táticas de Marcelo Bielsa durante seu tempo no Newell's Old Boys, Pochettino não utiliza a mesma pressão na saída de bola que seu compatriota.

Ele sempre, porém, insistiu que todos os jogadores devem ajudar na marcação. Algo que não se encaixa no estilo de jogo mais ofensivo de, por exemplo, Neymar.

Trabalho defensivo nunca foi seu forte, e por mais que o brasileiro tenha mostrado que pode ajudar na recomposição durante as partidas finais da Liga dos Campeões, em Lisboa, no meio de 2020, fazer com que o astro aceite atuar de uma forma mais coletiva no dia-a-dia pode se tornar um desafio árduo.

Mbappé, também, não é alguém que está acostumado a trabalhar defensivamente como alguém como Edinson Cavani.

Na realidade, Pochettino terá que sacrificar alguns outros jogadores para extrair o melhor de suas estrelas.

Uma mudança no esquema tático também deve acontecer, com o argentino escolhendo utilizar um sistema 4-2-3-1 em um time acostumado a jogar no 4-2-2-2 - que se transforma em um 3-5-2 quando é pressionado.

Com um grupo menos 'maleável' do que aquele que treinou no , será um novo desafio para o técnico.

Convencer Neymar e Mbappé a permanecerem em Paris

Queira ou não, Pochettino terá que contar com os talentos de Neymar e Mbappé para alcançar o topo da Europa.

O PSG funciona melhor quando a dupla está com espaço para jogar, além de atualmente não ter uma opção tão boa para jogar dentro da área. A próxima janela de transferências não deve mudar esse cenário, com os parisienses mais propensos a venderem atletas do que comprarem.

Ainda que pensar no longo prazo já seja fundamental, Pochettino terá 18 meses para trabalhar com a dupla e otimizar o impacto que ambos podem ter no futuro próximo.

Isso não será uma tarefa fácil, já que a dupla notavelmente tem muita influência sobre o vestiário em Paris nos últimos tempos.

A natureza do contrato da dupla, prestes a expirar, fará sua vida ainda mais difícil nesse caso. Ambos os jogadores, pelo seu marketing nas redes sociais e habilidades dentro de campo, carregam um peso e uma importância que lhes dá toda a chance do mundo de forçar uma saída na janela de transferências caso estejam insatisfeitos.

Neymar, particularmente, pode ter a capacidade de atrair Lionel Messi para o PSG na próxima temporada, ganhando ainda mais valor.

Assim, ambos precisam receber tratamento especial nos próximos tempos, mas particularmente até o final da temporada, o que promete ser um período crucial para o futuro do clube.

Ficar na mesma sintonia que Leonardo

A queda de Tuchel em Paris foi tanto pelos seus problemas dentro de campo quanto pela inabilidade de convencer o diretor de futebol Leonardo de que era o homem certo para o cargo. Em mais de uma ocasião, o alemão criticou publicamente o ex-jogador pelo seu trabalho como executivo do PSG.

Leonardo, também, já mostrou que é a autoridade máxima no comando de futebol do clube e não aceita "desacatos". Pochettino, porém, exibiu no Tottenham que se estiver insatisfeito, não terá medo de evidenciar isso em entrevistas coletivas.

É essencial para qualquer clube que seu técnico e a sua diretoria de futebol falem no mesmo tom.

Pochettino, então, só terá sucesso no PSG se conseguir encontrar uma paz entre ele e Leonardo.

Outra guerra nos bastidores é tudo que o PSG menos precisa - e pode ser o gatilho que os levará para o futuro ainda mais complicado.