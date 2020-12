PSG acerta ao buscar Pochettino no lugar de Tuchel

Argentino, que jogou pelo clube parisiense, não é uma escolha sentimental da diretoria

O que Mauricio Pochettino encontrará quando retornar ao Parque dos Príncipes, agora como treinador, é muito diferente do clube que deixou como capitão em 2003.

Nesse ponto, os parisienses eram uma força em declínio. Eles haviam acabado de terminar em 11º lugar na , 14 pontos atrás do líder , e foram condenados a mais uma temporada sem participar de competições europeias.

Pochettino deixou a capital francesa sem alarde, indo para o sem taxa de transferência. O destaque da mídia estava voltado para Ronaldinho, que havia se transferido para o , ​​onde o brasileiro se destacaria por um breve período como o melhor jogador do mundo.

Pochettino retorna ao em um estado totalmente mais saudável. De fato, os campeões franceses das últimas três temporadas decidiram demitir o técnico Thomas Tuchel após uma vitória por 4 a 0 sobre o e apenas quatro meses após sua estreia na final da Liga dos Campeões.

Embora o PSG tenha flertado com a eliminação da competição nesta temporada e atualmente esteja em terceiro lugar na Ligue 1, a temporada não é de forma alguma ruim.

Além disso, o PSG espera persuadir indiscutivelmente o maior jogador dos últimos 15 anos, Lionel Messi, a se transferir para o Parque des Príncipes quando seu contrato com o Barcelona terminar no fim da temporada.

A escolha por Pochettino é notável porque ele se tornará o primeiro treinador principal nomeado durante a era QSI - que se estende por quase uma década - a ter jogado anteriormente pelo clube.

Embora isso tenha um valor simbólico para torcedores de longa data, em toda a Europa sua chegada será vista como um novo sinal de intenção de que o PSG pretende renovar seu desafio para grandes conquistas.

Ao contrário de Ole Gunnar Solskjaer do , Mikel Arteta do ou Andrea Pirlo da , o sentimento não influenciou esta decisão. Pochettino já provou seu valor como treinador; sua afiliação ao PSG é apenas um bônus.

"Ele conhece a casa, ele conhece o clube", disse Luis Fernandez - que treinou o argentino no clube parisiense - à France Football. "Mas ele também tem esse lado humano, essa abordagem, essa habilidade de falar para colocar os jogadores na melhor posição possível para que eles possam se expressar".

"Pochettino tem esse estilo em que consegue mesclar tudo o que você gosta como jogador de futebol. Quando você tem um treinador como o Mauricio, você quer lutar por ele, jogar por ele e fazer coisas boas por ele ", completou.

Sua sombra está pairando sobre o Parque dos Príncipes há algum tempo. Com um contrato fechado em junho, Tuchel já vinha pressionado após a derrota por 1 a 0 para o de Munique em Lisboa, em agosto.

As relações com o diretor-esportivo Leonardo foram delicadas e só se enfraqueceram durante a janela de transferências, quando o alemão lutou publicamente com o brasileiro.

Quando o desempenho começou a ficar obsoleto ao longo dos primeiros meses da atual campanha, a posição de Tuchel ficou cada vez mais frágil antes de finalmente desistir.

O momento de sua demissão, que foi confirmado em 24 de dezembro, pode ter surpreendido alguns de fora, mas era um momento lógico para uma mudança.

Durante a janela de transferência de janeiro, é notoriamente difícil fortalecer um time. Consequentemente, o PSG buscou reforçar sua bancada descartando Tuchel seis meses antes - um ato que supostamente custou a eles cerca de € 7 milhões (£6 milhões / US$ 8 milhões) - e contratando o homem que liderava a lista de muitos grandes clubes.

Conforme relatado pela Goal, toda a comissão será modificada, com a possível exceção do antigo funcionário Zoumana Camara. Promete ser uma operação cara, mas menos cara do que apostar em uma ou duas chegadas superfaturadas para revigorar o lado lutador de Tuchel.

Pochettino é conhecido por ser capaz de tirar o máximo proveito dos jogadores. Ele levou o à final da Liga dos Campeões, embora o clube não tivesse contratado um único jogador durante as duas janelas de transferência anteriores.

Além disso, ao longo de uma estadia de cinco anos no Spurs, ele teve uma porcentagem de vitórias em todas as competições de mais de 54%, ao mesmo tempo em que jogava um estilo de futebol rápido e agressivo que deveria atrair um público parisiense que exige entretenimento e sucesso.

Enquanto isso, espera-se que sua história com Newell’s Old Boys e com a ajude as tentativas do PSG de convencer Messi a deixar a Catalunha, onde Pochettino ainda possui uma propriedade.

É claro que tais movimentos dramáticos não acontecem sem riscos. Existem muitas questões pendentes. Como podem Neymar e Kylian Mbappe reagir ao jogo de pressão favorito de Pochettino? O técnico pode tirar o máximo proveito de laterais relativamente limitados se jogar em seu sistema preferido? Se não, como ele definirá o ataque?

Esta jogada, no entanto, faz sentido para ambos e promete estabelecer ainda mais o PSG entre a elite europeia, numa altura em que a sua credibilidade estava talvez a vacilando um pouco.

Este pode não ser o PSG que Pochettino deixou há mais de 15 anos - mas isso só pode ser uma coisa positiva.