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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Perito arbitral resolve a controvérsia sobre se Mbappé tinha direito a um pênalti

Real Madrid x Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
Espanha

O que está acontecendo com o riyal?

O confronto entre Real Madrid e Girona, válido pela 31ª rodada da La Liga, disputado no Estádio Santiago Bernabéu, gerou grande polêmica arbitral nos minutos finais, após não ter sido marcado um possível pênalti a favor do Real Madrid, quando o craque francês Kylian Mbappé caiu dentro da área.

Aos 87 minutos, Mbappé colidiu com o zagueiro brasileiro Vitor Reis, o que o fez cair no chão.

O árbitro Alberola Rojas deixou o jogo prosseguir sem marcar nenhuma falta, e o árbitro assistente de vídeo (VAR) não interveio para rever a jogada, apesar dos protestos veementes dos jogadores do Real Madrid e de sua torcida.

O experiente árbitro espanhol e especialista em arbitragem do jornal “As”, Iturralde González, analisou a jogada com cuidado, dizendo: “Se o árbitro marcasse isso imediatamente, haveria uma colisão clara, mas o VAR nunca intervém em casos como esse”.

E acrescentou: “Para mim, isso é pênalti, mas as instruções que os árbitros de vídeo recebem são para não interferir nesse tipo de jogada controversa”.

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Após a decisão do árbitro de não marcar nada, a torcida respondeu com gritos coletivos acusando a Federação Espanhola de Futebol de corrupção.

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