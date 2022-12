David Datro Fofana, o reforço do Chelsea que quer combinar o melhor de Ronaldinho, Ronaldo e Zlatan

O marfinense deve chegar a Stamford Bridge vindo do Molde, enquanto Graham Potter procura melhorar a equipe na janela de janeiro

O Chelsea fechou um acordo para contratar David Datro Fofana, do Molde, clube da Noruega, por £ 11 milhões (cerca de 70 milhões de reais) antes do início da janela de transferências de janeiro de 2022.

O garoto-prodígio da Costa do Marfim acabou de completar 20 anos e deve estar disponível para jogar pelos Blues em 2023, depois de concluir com sucesso seus exames médicos e se registrar na federação inglesa.

Fofana causou grande impacto na Noruega com o Molde e agora está ansioso para deixar sua marca na Premier League sob o comando de Graham Potter.

Então, o que Fofana traz para os Blues? A GOAL te mostra todos os detalhes abaixo.

Em que posição Fofana joga?

Fofana é um centroavante que gosta de atuar como camisa 9.

O jovem destro também pode se encaixar como ponta-esquerda ou direita em um ataque de três jogadores, se necessário. Até o momento, ele fez 65 partidas pelo Molde, o mesmo clube onde Erling Haaland estreou antes de ingressar no Red Bull Salzburg, e tem 24 gols e 10 assistências em seu nome.

O estilo de jogo de Fofana

Fofana nasceu em Ouraghio, Costa do Marfim. Ele começou a jogar futebol nas ruas de sua cidade natal antes de ingressar no AFAD Djekanou, na capital Abidjan.

"Fui formado na rua. Não sou como os outros, não fui educado. Não sou produto das academias, tudo vem da rua", disse. "O futebol de rua tem de tudo um pouco: técnica, fisicalidade e finalização, porque você joga com gols minúsculos. Tem que ter muita precisão para marcar".

Fofana não tem medo de testar o goleiro sempre que se encontra em falta e tem um pé direito poderoso, embora também seja decente com o esquerdo.

Ele é excelente em segurar a bola e ganhar tempo para seus companheiros avançarem, o que deve mantê-lo em boa posição para lidar com os rigores do futebol da Premier League.

Fofana é extremamente ambicioso e segue os melhores jogadores para aprimorar um aspecto particular de seu jogo.

"Na hora de driblar, olho para Ronaldinho e para o Ronaldo Fenômeno", revelou. "Quando se trata de marcar, é Cristiano Ronaldo - suas cabeçadas, como ele se posiciona na área.

"Quando se trata de mudanças de direção, é Lionel Messi - como ele faz suas jogadas. Quando se trata de usar a fisicalidade, é Zlatan Ibrahimovic. Vejo como ele segura os defensores com seu corpo."

Além disso, Fofana é torcedor do Chelsea desde a infância e também é um grande admirador de Didier Drogba, que por acaso é uma lenda do Blues e da Costa do Marfim.

"O Chelsea tem sido meu clube favorito desde que eu era pequeno", disse ele anteriormente, falando ao canal norueguês TV2. "Drogba jogou lá, então eles sempre foram meu clube. Portanto, é o meu sonho."

Depois de chegar no Molde em fevereiro de 2021, ele até se mudou para o apartamento antes ocupado por Haaland. "É simbólico", disse ele à TV2 sobre seguir os passos de Haaland. "Você diz para si mesmo: 'Começamos no mesmo lugar'. Amanhã serei como ele. Que jogador."

Em que seleção Fofana irá jogar?

Fofana é um atleta da Costa do Marfim e apesar de não ter feito uma única aparição em nenhuma das seleções juvenis, ele tem duas convocações para a seleção principal.

Ele fez sua estreia contra o Níger em 22 de setembro de 2019 e jogou sua segunda partida contra o Burundi em um amistoso.