Pelé, internado, acalma fãs: "cada dia um pouco melhor"

O ex-jogador publicou mensagem sua conta no Instagram tranquilizando os fãs

Pelé está bem. Após alguns dias sem dar atualizações de seu estado de saúde, o ex-jogador postou uma mensagem em sua conta no Instagram afirmando estar em condição estável e tranquilizou os fãs.

A mensagem chegou após alguns fãs questionarem a falta de novas notícias sobre o Rei do Futebol, internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Internado desde a terça-feira (31), Pelé deu entrada para realizar alguns exames de rotina, mas teve constatado um tumor no cólon, segundo informado pela assessoria do hospital.

Inicialmente, o Rei também utilizou as suas redes sociais para negar um boato de que havia desmaiado e chegou a brincar, afirmando que "não jogaria no próximo domingo."

Agora, Pelé publicou nova mensagem deixando claro que está evoluindo em seu processo de recuperação, saudável o suficiente para conversar com sua família e agradeceu a todas as mensagens de carinho dos fãs.

Antes disso, também já havia revelado que a operação para retirar o tumor no cólon foi realizada com sucesso. O Rei segue se recuperando no Albert Einstein e ainda não revelou a previsão para retornar para sua casa.

Pelé irá completar 81 anos neste próximo mês de outubro.