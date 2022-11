Pedro Raul pede tempo a Internacional e Vasco para decidir futuro

Atacante de 26 anos pretende seguir no futebol brasileiro, mas quer decidir futuro somente no início de 2023

Pedro Raul não tem pressa para definir o futuro no mercado da bola. O jogador avisou a Internacional e Vasco, principais interessados em contratá-lo, que quer avançar em tratativas somente no início de 2023, como soube a GOAL.

O centroavante de 26 anos tem contrato com o Kashiwa Reysol, do Japão, até 31 de janeiro de 2024 e sabe que não há necessidade de acelerar as decisões sobre o futuro, especialmente porque entrará no último ano de contrato ainda durante a janela de transferências do Brasil — o período se estende até abril de 2023.

O estafe do jogador crê que o fim do compromisso é um forte aliado para tentar redução do valor pedido pelos japoneses para uma venda — entre US$ 3,5 milhões (R$ 18,26 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 20,86 milhões).

A cautela adotada nas tratativas é uma instrução dos empresários. Os representantes de Pedro Raul acreditam que este fator será preponderante para uma venda mais barata no mercado da bola.

Kashiwa Reysol e Pedro Raul descartam um novo empréstimo, como aconteceu em 2022, quando ele defendeu as cores do Goiás. O principal motivo é que o atleta não deseja estender o compromisso no futebol japonês.

Em 2022, o centroavante de 26 anos fez 50 partidas pelo time de Goiânia, com 3.836 minutos em campo. No período, marcou 26 gols e deu duas assistências. Ele foi o vice-artilheiro do Brasileirão, atrás somente de Germán Cano. No torneio, fez 19 gols.