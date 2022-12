Paulinho assinará com o Atlético-MG até dezembro de 2027 após empréstimo

Atacante de 22 anos chega inicialmente por empréstimo. Depois, firma contrato até o fim de 2027

Anunciado na manhã desta quinta-feira (1º) por empréstimo, Paulinho ficará no Atlético-MG em definitivo a partir de 1º de julho de 2023, dia seguinte ao fim do compromisso com o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Ele assinará vínculo por quatro anos e meio, até dezembro de 2027, como soube a GOAL.

O atleta só poderá firmar um pré-contrato a partir de janeiro de 2023 por questões legais — a Fifa só permite que os jogadores assinem um acordo prévio a seis meses do fim do contrato vigente. Por isso, os mineiros ainda não anunciaram a manutenção ao fim do empréstimo.

Em que pese não ter confirmado a permanência, o Atlético-MG já tem um acordo verbal com o atacante de 22 anos. Clube e jogador já definiram moldes salariais e minutas do contrato até dezembro de 2027.

Paulinho é o primeiro reforço do Galo para a próxima temporada. O jogador conta com o aval do técnico Eduardo Coudet para defender o elenco em 2023. A contratação do jogador, no entanto, já era tratada antes da chegada do argentino à Cidade do Galo.

O atacante de 22 anos iniciará o trabalho de pré-temporada ao lado dos demais jogadores do elenco em 14 de dezembro. Ele chega ao clube cedido pelo Bayer Leverkusen a princípio. Posteriormente, ficará em definitivo na Cidade do Galo.

Paulinho não teve muitas oportunidades pelo time alemão em 2022/2023. No período, o jogador fez sete partidas, somando 171 minutos em campo, e marcou apenas um gol. Esta seria a quarta temporada do atleta pelo clube.