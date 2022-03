Patrocinense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

O Cruzeiro enfrenta a Patrocinense neste sábado (19), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, a partir das 16h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Patrocinense x Cruzeiro DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Estádio Pedro Alves do Nascimento - Patrocínio, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV3, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (19), às 16h30.

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificado às semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro aparece na vice-liderança, com 22 pontos, três a menos que o líder Atlético-MG.

A Raposa chega embalada para o confronto após vencer o Tuntum por 3 a 0 e garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.

Já a Patrocinense, lutando para não cair, vem de quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos no Estadual. Atualmente, aparece na décima posição, com sete pontos -primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 5 x 1 Pouso Alegre Mineiro 13 de março de 2022 Tuntum 0 x 3 Cruzeiro Copa do Brasil 16 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 A definir Cruzeiro x Brusque Série B 16 de abril de 2022 A definir

Patrocinense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 0 x 1 Pouso Alegre Mineiro 6 de março de 2022 Villa Nova 2 x 0 Patrocinense Mineiro 13 de março de 2022

Próximas partidas