Para evoluir dentro de campo, Matheuzinho estuda tática durante período de recuperação de lesão na perna

Lateral também faz trabalhos para melhorar a questão corporal e se aprofunda no inglês

Matheuzinho segue o processo de recuperação no Flamengo e vive a expectativa por um retorno já no mês de julho. O lateral, que fraturou a tíbia esquerda no dia 13 de março, aproveita o tempo durante o processo para voltar aos gramados para se preparar também de outra forma. Ele está estudando questões táticas que possam ajuda-ló a evoluir dentro de campo.

Não é de hoje que Matheuzinho vem fazendo trabalhos específicos além dos treinos no clube. Bem antes da lesão, por exemplo, o jogador já fazia um trabalho a parte com um mental coach. Quando veio a lesão, ele ficou bem triste, mas colocou na cabeça que também poderia usar o período para crescer.

Foi assim que Matheuzinho decidiu estudar a parte tática e técnica. Durante este período o atleta vem sendo acompanhado por um profissional que trabalhou com grandes nomes do futebol como o companheiro David Luiz, Drogba, Essien entre outros. Além disso, o jogador também faz trabalhos para evoluir a parte corporal, fundamental dentro de campo.

Uma pessoa próxima a Matheuzinhoafirmou que a iniciativa de estudar a parte tática partiu do próprio jogador. Ele já fazia alguns trabalhos com uma empresa que trabalha em parceria com as pessoas que agenciam a sua carreira, mas quis se aprofundar.

“Como não podia correr, ele quis aprender mais ainda, compreender os pontos que precisa melhorar e o que pode evoluir dentro de campo”.

Além das aulas de tática e parte corporal, Matheuzinho também está se aprofundando no inglês. No momento, ele já vem dando voltas pelo campo e nos últimos jogos marcou presença no Maracanã.

Segundo sabe a GOAL, a comissão técnica de Sampaoli aguarda pelo retorno de Matheuzinho e vê n jogador características que se encaixam com o desejo tático da equipe.Durante este período ausente, no entanto, o lateral ganhou a concorrência do jovem Wesley, que vem crescendo nas mãos do treinador, além de Guillermo Varela.