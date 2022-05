Palmeiras x São José-SP: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Brasileiro feminino 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela décima rodada do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na internet

Palmeiras e São José se enfrentam neste domingo (29), no Allianz Parque, a partir das 14h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Eleven Sports, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São José DATA Domingo, 29 de maio de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Eleven Sports, no streaming, vai transmitir o jogo deste domingo (29), no Allianz Parque.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 1, o Palmeiras busca emplacar a segunda vitória consecutiva do Brasileirão feminino para seguir na ponta.

Com 81% de aproveitamento no torneio, o Verdão soma 22 pontos, com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota em nove jogos disputados.

Do outro lado, o São José aparece na zona de rebaixamento, com nove pontos, vem de uma vitória e um empate.

Em novembro de 2021, o Palmeiras venceu o São José por 4 a 2 (placar agregado) e conquistou a Copa Paulista feminina.

Dia de atividade intensa para as Palestrinas 🎯🚀#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/jwSKe0KH0h — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 26, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 Internacional Brasileiro feminino 30 de abril de 2022 RB Bragantino 1 x 2 Palmeiras Brasileiro feminino 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Corinthians Brasileiro feminino 4 de junho de 2022 14h (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Brasileiro feminino 12 de junho de 2022 11h (de Brasília)

SÃO JOSÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 São José Brasileiro feminino 1 de maio de 2022 São José 0 x 0 Atlético-MG Brasileiro feminino 14 de maio de 2022

Próximas partidas