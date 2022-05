Palmeiras x São José-SP: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Brasileiro feminino 2022

Jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino, acontece às 14h (de Brasília); confira o serviço da partida deste domingo (29)

A bola vai rolar neste domingo (29) para Palmeiras x São José, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a partir das 14h (de Brasília), no Aliianz Parque.

Vindo de vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 1, o Verdão busca emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio para seguir na ponta, enquanto o São José aparece na zona de rebaixamento, com nove pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Aliianz Parque, o Palmeiras terá o retorno da meia Ary Borges, recuperada de lesão. Porém, Juliana, Manu e Giovana seguem como desfalques.

Já o São José, na zona de rebaixamento, não poderá contar com contará com a zagueira Vitória Calhau, expulsa no empate sem gols com o Atlético-MG.

A atacante Ju Oliveira, por outro lado, recuperada de uma cirurgia no ombro, está à disposição do técnico Guilherme Giudice.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Palmeiras: Jully; Thais, Agustina, Ottilia e Samia; Camilinha, Julia Bianchi, Duda e Andressinha; Byanca Brasil e Chú Santos.

Possível escalação do São José: Zany; Juju, Poliana, Verônica, Riveros, Camila, Evellyn, Sara, Rafa Marques, Larissa Vasconcelos, Ju Oliveira, Bea.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Juliana, Manu e Giovana: lesionadas

SÃO JOSÉ:

Vitória Calhau: suspenso (cartão vermelho)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e São José será transmitido ao vivo pelo Eleven Sports, no streaming, neste sábado (28).