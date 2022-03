Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta sexta-feira (4), no Allianz Parque, a partir das 21h (de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Atlético-MG DATA Sexta-feira, 4 de março de 2022 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (4), no Allianz Parque.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Palmeiras x Atlético-MG será realizada nesta sexta-feira, no Allianz Parque, abrindo o Brasileirão feminino 2022. As palmeirenses são as atuais vice-campeãs do torneio.

A competição tem início no dia 4, e vai até o dia 25 de setembro, com uma pausa entre os dias 20 de junho e 7 de agosto para a disputa da Copa América Feminina; são 16 clubes que disputam a competição e que jogam entre si na primeira fase.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Palmeiras

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 2 São José Copa Paulista 7 de novembro de 2021 Corinthians 3 x 0 Palmeiras Supercopa feminino 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Palmeiras Brasileirão 12 de março de 2022 14h (de Brasília) Palmeiras x Santos Brasileirão 19 de março de 2022 14h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Atlético-MG Mineiro feminino 6 de novembro de 2021 Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG Mineiro feminino 21 de novembro de 2021

Próximas partidas