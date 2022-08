Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal do Brasileirão sub-20

Partida acontece nesta segunda-feira (29), pelo jogo de ida da semifinal do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar na TV

Palmeiras e Athletico-PR entram em campo nesta segunda-feira (29), no Allianz Parque, a partir das 17h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de encerrar a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 18 pontos (seis vitórias e três derrotas), o Palmeiras eliminou o Vasco nas quartas de final.

Do outro lado, o Athletico-PR, que ficou em primeiro lugar no Grupo B com 19 pontos (seis vitórias, um empate e duas derrotas), foi derrotado no primeiro jogo das quartas de final pelo São Paulo por 3 a 1, mas virou para 4 a 1 na volta e avançou à semifinal.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Kaique, Jow Jow, Kevin, Ian, Gustavo, Fabinho, Edney, Michel, Ruan, Kaiky e Pedro Lima.

Possível escalação do Athletico-PR: Mycael, Renan, Juninho, Emersonn, Dourado, Derick, Leonardo, Kawan, Danielzinho, João e João Pedro.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Athletico-PR DATA Segunda-feira, 29 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Maringá 0 x 1 Athletico-PR Paranaense sub-20 21 de agosto de 2022 Nacional 0 x 6 Athletico-PR Brasileiro sub-20 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Palmeiras Brasileiro sub-20 1 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Athletico-PR x Independente Paranaense sub-20 3 de setembro de 2022 15h30 (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Portuguesa 2 x 1 Palmeiras Paulista sub-20 21 de agosto de 2022 Palmeiras 3 x 2 Ituano Paulista sub-20 24 de agosto de 2022

Próximas partidas