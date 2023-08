Atacante de 21 anos ainda teve propostas para defender Porto, Famalicão, Estoril, Chaves, Videla e Gil Vicente

O Palmeiras acertou a venda do atacante Gabriel Silva ao Santa Clara, de Portugal, por € 1 milhão (R$ 5,3 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O clube superou a concorrência de outros lusitanos para acertar a aquisição do atleta de 21 anos.

O Santa Clara adquiriu 50% dos direitos econômicos de Gabriel Silva. Os outros 50% permanecerão com o Palmeiras, clube com o qual o jovem tinha contrato até 30 de junho de 2025.

Outros clubes de Portugal tentaram a contratação do atleta no mercado da bola. O Porto fez uma proposta para contratá-lo por empréstimo com opção de compra, mas os moldes da oferta não agradaram ao Palmeiras e tampouco ao estafe do jogador

Famalicão, Estoril, Chaves, Vizela e Gil Vicente também demonstraram interesse na contratação de Gabriel Silva, mas não chegaram a um acordo com os brasileiros. A melhor oferta foi a do Santa Clara.

O valor pago pelo clube lusitano já estava estabelecido em contrato. O atacante defendeu o time português por empréstimo entre julho de 2022 e junho de 2023. Ao término do vínculo de cessão, ele fez trabalhos na Academia de Futebol.

Na temporada passada, Gabriel Silva disputou 35 partidas, somando 2.332 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e ainda deu duas assistências para os companheiros.