Palmeiras x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Clássico será disputado nesta quinta-feira (29), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na noite desta quinta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela oitava rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de eliminar o Palmeiras nas quartas de final do Brasileirão, o São Paulo volta a encontrar o rival no Campeonato Paulista. Empatados com 15 pontos cada, as equipes buscam se manter no G-4 do torneio. Enquanto o Tricolor soma cinco vitórias e duas derrotas, o Palmeiras registra quatro vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino:Alicia, Sorriso, Sassá, Vitória Kaíssa, Lorena Benítez, Rosa Miño, Sâmia Pryscila, Dudinha, Yamila Rodríguez, Letícia Moreno e Laís Estevam. Técnico: Ricardo Belli.

São Paulo feminino: Michelle; Ana Alice, Ariane Cabrera, Dani Silva, Robinha, Kika Brandino, Vivian, Micaelly, Mariana Santos, Rafa Travalão, Isabelle Guimarães. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?