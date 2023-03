Palmeiras x São Bernardo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Paulistão

Equipes se enfrentam neste sábado (11), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

Donos das melhores campanhas do estadual, Palmeiras e São Bernardo fazem o duelo mais aguardado das quartas de final do Campeonato Paulista na noite deste sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, no streaming e no canal da FPF no Youtube.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Líder do grupo D com 28 pontos, o Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa e com o apoio em massa de sua torcida. O Verdão está invicto no campeonato, com oito vitórias e quatro empates até o momento. O técnico Abel Ferreira tem praticamente todo o elenco à disposição e mandará a campo sua força total.

Do outro lado, o São Bernardo ficou em segundo lugar da chave, com 26 pontos. O Bernô chegou a emplacar sete vitórias consecutivas, tendo perdido na última rodada. Os visitantes querem continuar sendo a surpresa do estadual.

Prováveis escalações

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Escalação do São Bernardo: Alex Alves, Hélder, Rafael Vaz, Matheus Salustiano, Alex Reinaldo, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita, Chrystian, Arthur Henrique, Matheus Régis e João Carlos.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta se recupera de cirurgia no joelho.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?