Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

TNT e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real Depois de garantir a classificação para a final da Copa Libertadores , o Palmeiras enfrenta o Juventude neste domingo (3), às 18h15 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo dae do, na TV fechada. Na, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Juventude DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Parque HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Nailton Junior de Sousa (RJ)

Quarto árbitro: Salim Fende (SP)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistente VAR: Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Palmeiras

A TNT e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão o jogo deste domingo. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após eliminar o Atlético-MG e garantir a classificação para a final da Copa Libertadores contra o Flamengo, o Palmeiras volta as atenções para o Brasileirão com um único objetivo: reduzir a diferença para o líder Galo.

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o lateral-direito Marcos Rocha, com uma lesão na coxa direita, Patrick de Paula, suspenso, e Mayke, que se submeteu a uma artroscopia no joelho direito.

Do outro lado, o Juventude, com 26 pontos, vem de vitória sobre o Santos por 3 a 0 na última rodada.

O técnico Marquinhos Santos contará com o retorno do zagueiro Rafael Forster.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Renan e Piquerez; Felipe Melo, Danilo e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Provável escalação do Juventude: Douglas; Michel Macedo, Juan Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Wescley, Sorriso e Ricardo Bueno,

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 25 de setembro de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 29 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Palmeiras Brasileirão 6 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Palmeiras x RB Bragantino Brasileirão 9 de outubro de 2021 21h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 2 x 1 Juventude Brasileirão 18 de setembro de 2021 Juventude 3 x 0 Santos Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas