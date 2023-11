Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Internacional na noite deste sábado (11), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Diante de sua torcida, o Palmeiras quer deixar a derrota sofrida no meio da semana para trás, já pensando na liderança do campeonato. Empatado com Botafogo e Grêmio, com 59 pontos, e em terceiro lugar, o Verdão pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória em Barueri. Gustavo Gómez, suspenso, é baixa certa para Abel Ferreira.

Do outro lado, o Internacional não perde há três rodadas e vai em busca do triunfo fora de casa. O Colorado é o 12º colocado, com 43 pontos e quer ganhar para não apenas subir na tabela, mas também para colocar um fim a qualquer possibilidade de rebaixamento, além de lutar por uma vaga ao menos na Copa Sul-Americana.

Em 89 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 27 vitórias, contra 37 do Internacional, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes ficaram no 0 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Murilo, Luan e Naves; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert; Johnny, Mauricio, Aránguiz (De Pena) e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Desfalques

Palmeiras

Gustavo Gómez cumpre suspensão.

Internacional

Matheus Dias está lesionado, enquanto Bruno Henrique cumpre suspensão.

Quando é?