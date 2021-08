Palmeiras e Fortaleza acertam empréstimo de Lucas Lima com divisão salarial

Verdão e Leão definem transferência até o fim do ano com vencimentos divididos: 60% pago pelo Palmeiras e 40% pelo Fortaleza

Palmeiras e Fortaleza acertaram o empréstimo de Lucas Lima até o fim do ano com divisão nos pagamentos dos salários. A informação foi publicada por diversos veículos de imprensa e confirmada pela Goal.

Segundo apuração da reportagem, a proporção negociada nessa divisão é de 60% dos salários a cargo do Palmeiras e 40% com o Fortaleza. O empresário André Cury participou da negociação. No fim da tarde desta quarta-feira, o Leão do Pici anunciou o reforço (veja abaixo).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Recentemente, o Palmeiras tentou negociar Lucas Lima com o Santos, mas a conversa não avançou. O Verdão admitia publicamente do desejo de negociar o meia.

Lucas Lima chegou e o ACESSO GARANTIDO AO SÓCIO VOLTOU! 🦁



O meia vem por empréstimo do Palmeiras e fica no Leão até o fim de 2021. Seja bem-vindo, @lucaslima! 🤝



A torcida pediu e, a partir de amanhã, os novos valores estarão em vigor junto com a volta do acesso garantido. 💪🏻 pic.twitter.com/FgP6C5gbsd — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 25, 2021

Lucas Lima não joga desde 9 de junho, quando esteve no gramado por 11 minutos diante do CRB, na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. Desde a sua última atuação, o atleta ficou no banco de reservas em 12 partidas. No entanto, não é relacionado desde a derrota justamente contra o Fortaleza, em 7 de agosto, no Allianz Parque. Em 2021, ele fez oito jogos, com 485 minutos em campo, e marcou dois gols. O camisa 20 ainda deu nenhuma assistência no período.

Contratado pelo Palmeiras em janeiro de 2018, Lucas Lima tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2022. O jogador nunca conseguiu se firmar em sua passagem pela equipe da capital paulista.