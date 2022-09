Palmeiras e Dudu negociam renovação e devem manter salário em novo acordo

Fundamental no esquema tático de Abel Ferreira, atacante de 30 anos é dono da maior remuneração na Academia de Futebol

O Palmeiras iniciou conversas para renovar o contrato de Dudu, que se encerra em dezembro de 2023. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

A reportagem apurou que o atacante de 30 anos deve manter os moldes do atual contrato para seguir na Academia de Futebol — ele tem o maior salário do clube na atualidade.

As partes já têm pontos de convergência, como as bases salariais, e tentam chegar a um acordo em tempo de contrato, premiação, comissão e luvas para o jogador. As tratativas ainda são incipientes, mas devem ter um desfecho ainda durante a atual temporada.

A diretoria não gostaria de se desfazer de Dudu e teme que interessados o abordem com a possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de julho do próximo ano. A presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros já se adiantaram com o intuito de segurar o atleta por mais tempo.

O atacante de 30 anos é peça fundamental no esquema tático adotado por Abel Braga na Academia de Futebol. Ele participou de 56 jogos da equipe em 2022, com oito gols marcados e dez assistências.

No clube desde 2015, quando deixou o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, Dudu entende que este pode ser o seu último grande contrato no futebol e gostaria de um período longo de vínculo — no mínimo mais três anos de compromisso.