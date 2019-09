Palmeiras de Mano se "especializa" em conseguir resultado mesmo sem brilhar

Apesar na melhora geral que teve nos passes, contra Cruzeiro e Fortaleza o time conseguiu manter o 100% com o novo técnico apesar das poucas chances

O não fez um bom jogo contra o , mas bateu os cearenses por 1 a 0 no último domingo (22), resultado importante para manter o atual campeão brasileiro na cola do líder – que segue com três pontos a mais.

Foi a quarta vitória no mesmo número de jogos desde a chegada de Mano Menezes para ocupar a vaga deixada por Luiz Felipe Scolari, demitido justamente após uma derrota para o Flamengo, resultado que expôs a enorme diferença no nível de futebol jogado pelas equipes com os melhores elencos do .

Além de jogar um futebol extremamente defensivista e pragmático, o Palmeiras vinha acumulando péssimos resultados com Felipão. E embora só tenha enfrentado adversários que brigam pelo rebaixamento ( , , e Fortaleza), o time de Mano Menezes hoje demonstra como melhora justamente a forma como trata a bola: menos chutões, passes mais curtos e em maior número.

Contra o Fortaleza, a grande reclamação de Mano Menezes foi o excesso de passes errados: “erramos acima da média também. A transição defesa-ataque apresentou erros de passe não forçados, o que no nosso nível não é normal. Vamos trabalhar para fazer melhor”, avaliou após a vitória, conquistada somente graças a um gol anotado por Willian Bigode, em finalização desviada no início do segundo tempo.

Foi o pior jogo do Alviverde em termos de passe, sob o comando de Mano? Sim (83,15% de aproveitamento), mas a diferença em relação à melhor exibição, os 3 a 0 sobre o Fluminense (quando o time acertou 83,9% dos passes) não foi gigante. O saldo aparente é de que Mano sabe que o seu Palmeiras precisa subir muito de nível para voltar a competir em pé de igualdade com o Flamengo pelo título brasileiro. E diante do Fortaleza, o time rendeu menos sob o seu comando.

O passe foi o fundamento que mais melhorou no time desde a chegada de Mano, mas as notícias boas foram o retorno das vitórias. O treinador chegou querendo mudar um pouco a cara do time de Felipão, mas hoje já podemos dizer que o Palmeiras vai conseguindo resultados que têm sido a cara dos últimos trabalhos do comandante, que exceção feita aos últimos meses que passou no Cruzeiro, conseguia bons resultados mesmo com exibições longe de serem encantadoras.

“Vamos jogar na nossa característica buscando melhorar sempre, e sabendo que precisamos de resultados como esse de hoje. Mesmo não jogando bem, também vencer. Isso é maturidade”, sacramentou Mano após o 1 a 0 sobre o Fortaleza.