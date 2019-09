Palmeiras confia em retorno de Dudu e invencibilidade em casa para bater o CSA

O Alviverde detém a melhor sequência de jogos sem derrotas em curso no Campeonato Brasileiro

O confia na força do Allianz Parque e no retorno de Dudu, que cumpriu suspensão contra o , para conseguir uma vitória sobre o , nesta quinta-feira (26), para não deixar o , que bateu o na última quarta, abrir seis pontos de vantagem na tabela do Brasileirão.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

Pois ainda que tenha acumulado resultados ruins depois da pausa para a , o Alviverde se manteve forte como visitante no Brasileirão. Segue invicto, e considerando também a última temporada do torneio acumula a maior sequência invicta como mandante desde 2016: são 24 jogos sem derrotas como mandante (21V, 3E), menor apenas aos 29 somados pelo naquele ano.

E a confiança de que esta invencibilidade poderá aumentar também reside em Dudu, craque na conquista do Brasileirão de 2018. O camisa 7 é o recordista em participações diretas em finalizações nesta edição do certame nacional, contribuindo em 92 jogadas deste tipo em sua equipe – foram 49 finalizações e 43 passes para arremates.