Pai de James Rodríguez gostaria de ver o filho na Juventus

O colombiano tem sido especulado no clube italiano, onde reencontraria o amigo Cristiano Ronaldo

Sem muitas oportunidades no Bayern de Munique desde a chagada do técnico Niko Kovac, James Rodríguez vê o seu futuro repleto de dúvidas. O colombiano pertence ao Real Madrid, que também não parece muito interessante com o seu retorno. Por isso, o interesse da Juventus é muito bem-vindo.

“Ele tem muitas ofertas, é um bom amigo do Cristiano”, disse o pai de James, Wilson Rodríguez, para o Sport Bild. “Da forma como eu observo o futebol neste momento, ir (para a Juventus) seria uma boa decisão”.

Além de ter destacado a amizade entre James e Cristiano Ronaldo, estrela maior do conjunto italiano, Wilson também garantiu que a relação entre o seu filho e o técnico Nico Kovac é profissional e sem maiores problemas.

Diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge também deixou o futuro de James em aberto: “eu sou um grande fã dele, todos nós dentro do clube o conhecemos e sabemos de suas qualidades. É crucial que seja a melhor decisão para ele e para nós”.

Além da Juventus, Tottenham e Arsenal são especulados como interessados do meia-atacante de 27 anos.