Os times paulistas podem transmitir seus jogos no YouTube?

Quem transmitirá os jogos de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo no retorno do Paulistão e na sequência da temporada?

Os times paulistas já se preparam para a volta do futebol. No dia 22 de julho, próxima quarta-feira, o derby entre Corinthians e Palmeiras marca o retorno do . No mesmo dia, o também entra em campo. Já o joga na quinta-feira, 23. Mas quem transmite os jogos?

A Medida Provisória 984, assinada por Jair Bolsonaro (sem partido) no início do mês passado, mudou o cenário das transmissões esportivas no . Agora, os clube mandantes podem negociar os direitos de arena de seus jogos. O projeto ainda precisa ser aprovado no Congresso, mas já está dando o que falar.

No , o transmitiu seus jogos na FlaTV e também negociou a final do estadual com o SBT. e também passaram os jogos em seus respectivos canais no YouTube. e Ceará também já fizeram transmissões na internet, baseados na "MP do Flamengo", como ficou conhecida.

Não, os times de São Paulo não podem transmitir seus jogos em seus canais do YouTube, nem negociar os direitos deles com outras emissoras. O Grupo Globo detém os direitos de transmissão do estadual e, inclusive, já foram definidos quais canais transmitirão os jogos da 11ª rodada.

Quarta-feira, 22 de julho de 2020

16h30 - x Ferroviária - Sportv e Premiere

19h15 - x - Sportv e Premiere

19h15 - Santos x Santo André - Premiere

21h30 - x - Globo, Sportv e Premiere

Quinta-feira, 23 de julho de 2020

15h - Água Santa x - Sportv e Premiere

17h - Inter de Limeira x Oeste - Sportv e Premiere

20h - x - Sportv e Premiere

20h - São Paulo x Red Bull - Premiere

Para a sequência da temporada, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo também já tem definidos onde seus jogos serão transmitidos. Confira onde assistir as partidas de cada time.

Corinthians

Brasileirão: Globo/SporTV/Premiere;

: Globo/SporTV/Premiere;

Palmeiras

Brasileirão: Globo/Esporte Interativo/Premiere;

Copa do Brasil: Globo/SporTV/Premiere;

Libertadores: Globo/SporTV/Fox Sports/ESPN Brasil.

Santos

Brasileirão: Globo/Esporte Interativo/Premiere;

Copa do Brasil: Globo/SporTV/Premiere;

Libertadores: Globo/SporTV/Fox Sports/ESPN Brasil.

São Paulo

Brasileirão: Globo/SporTV/Premiere;

Copa do Brasil: Globo/SporTV/Premiere;

Libertadores: Globo/SporTV/Fox Sports/ESPN Brasil.

O Red Bull Bragantino, que também disputa a Série A do Brasileirão, ainda não tem contrato com o Grupo Globo para o Campeonato Brasileiro. Clube e emissora não chegaram em um acordo e caso este cenário não mude, o time de Bragança Paulista deve apostar em transmissões em seu canal do YouTube.

Vale ressaltar que, embora tenham contrato com o Grupo Globo, Corinthians, Palmeiras e Santos estão entre os 16 times que apoiam a "MP do Flamengo". O Red Bull Bragantino também está neste grupo. O São Paulo é um dos quatro times que não aderiram ao movimento, junto com , Botafogo e Fluminense.