Quais os maiores canais de YouTube dos times brasileiros? Quem tem mais inscritos?

Flamengo, Palmeiras e Corinthians completam o "pódio" dos clube com canais com maior número de inscritos na plataforma virtual

A tecnologia tem cada vez mais relevância no cotidiano do brasileiro. Uma das formas de divulgação que mais vem crescendo nos últimos anos são os vídeos no YouTube. Clubes percebem a cada dia que ter um canal no site de hospedagem de vídeos e transmissão de lives é indispensável para que a instituição esportiva esteja mais perto de seu apaixonado torcedor.

O que antes era limitado a vídeos produzidos, editados e ensaiados, porém, começa a tomar um novo rumo. Com a MP 984, aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ficou conhecida como "MP do Flamengo", houve uma mudança nos paradigmas da negociação de transmissão. Essa Medida Provisória prevê que a negociação dos direitos de transmissão fique restrita, para cada partida, aos clubes mandantes.

Isso abriu o precedente para que os canais oficiais dos clubes no YouTube transmitissem suas partidas ao vivo e de graça. O estreou o modelo no , na partida contra o Boavista. Essa partida, que já tinha batido recordes, foi superada em número de audiência pela transmissão da FluTV da final da , que chegou a atingir um pico de mais de 3.3 milhões de pessoas assistindo.

Com o crescimento da importância do YouTube na transmissão e comunicação esportiva no Brasil, a Goal mostra o ranking dos clubes com maior números de inscritos nos canais de YouTube, acima dos 100 mil inscritos.

1. FlaTV - 4.9 milhões

2. TV /FAM - 1.34 milhões

3. TV - 1.19 milhões

4. FC - 1.26 milhões

5. TV - 897 mil

6. TV - 719 mil

7. TV - 628 mil

8. FluTV - 397 mil

9. - 340 mil

10. TV ( ) - 284

11. - 240 mil

12 TV - 225 mil

13. Paranaense - 153 mil

14. TV Bahêa ( ) - 124 mil

15. TV Leão/Límpida ( ) - 114 mil

16. TV - 109 mil