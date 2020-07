Os times que apoiam a 'MP do Flamengo' sobre direitos de transmissão

Clubes apoiam MP 984 e criação da Lei de Democratização das Transmissões de Futebol; Botafogo, Fluminense, Grêmio e São Paulo ficam de fora

Nesta quinta-feira (16), quase todos os clubes entraram em consenso e decidiram apoiar a Medida Provisória 984, assinada no mês passado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partida), e a criação da Lei de Democratização das Transmissões de Futebol.

Ao todo, dos 20 clubes da Série A do Brasileirão, apenas quatro não aderiram ao movimento: , , e - os dois últimos divergem do em várias questões desde o início da pandemia.

Nota oficial - Clubes apoiam a MP 984 e criação de Lei de Democratização das Transmissões de Futebol: https://t.co/R2mHdZ6l4R pic.twitter.com/rnaaCvrvGA — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 16, 2020

A Medida Provisória, que ficou conhecida por ‘MP do Flamengo’, por contar com a participação direta do presidente do , Rodolfo Landim, inicialmente gerou polêmica entre os principais clubes do Brasil, principalmente pela postura do dirigente carioca, que não consultou nenhuma outra equipe antes de negociar a medida com Bolsonaro.

Porém, após as transmissões das partidas do através de FlaTV e FluTV, com direito a recordes no YouTube, alguns clubes resolveram rever seus conceitos a respeito do novo modo de se negociar os direitos de transmissão das partidas.

Anteriormente, mandante e visitante tinham direito sobre o duelo, agora, apenas o dono da casa é responsabilizado por “negociar, autorizar ou proibir a captação, fixação, a emissão ou transmissão, a retransmissão ou a reprodução dos direitos de imagem, por meio ou processo, do espetáculo desportivo".

Por que os clubes aderiram ao movimento?

Em comunicado oficial, os clubes enumeraram algumas razões principais que tornam a MP 984 favorável ao futebol nacional e também aos torcedores.

“O torcedor é diretamente beneficiado. A MP acaba com os ‘apagões’, isto é, os jogos sem nenhuma transmissão. Com mais partidas sendo exibidas, teremos um futebol mais democrático, mais acessível e mais barato”, diz o comunicado.

Além disso, os clubes que aderiram ao movimento afirmaram que a MP incentiva a união entre as equipes do futebol brasileiro, que agora podem negociar os direitos de transmissão individualmente ou em conjunto.

Por fim, os 16 clubes da Série A que apoiam a mudança, concordam que ela representa uma oportunidade para que as negociações sobre os direitos esportivos se tornem mais modernas e eficientes para o futebol nacional, e citam o sucesso de Flamengo e Fluminense na transmissão de suas partidas como exemplo para os demais.

“A MP viabiliza a entrada de novos investidores no mercado, sem afastar os atuais, aumentando a disputa. E isso é bom para os clubes e melhor ainda para o torcedor. Devemos seguir o exemplo de quem fez e deu certo”.