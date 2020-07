Fla TV x SBT: quem teve maior audiência no título carioca do Flamengo?

Rubro-Negro não consegue quebrar recordes com a transmissão da final do Carioca, mas emissora tem ótimos resultados na TV aberta

Após os números de audiência da FlaTV, contra o Boavista, e pelo recorde batido pela FluTV, na final da Taça Rio, criou-se uma grande expectativa sobre o número de espectadores que a finalíssima do Carioca teria e se o recorde do YouTube poderia voltar para o . Mas além disso, a grande decisão do estadual do Rio de Janeiro também criou uma bela disputa por audiência entre duas grandes emissoras da TV brasileira: SBT e Globo.

Por ser o mandante da partida decisiva, o Flamengo foi o dono dos direitos de transmissão do duelo, de acordo com o que foi determinado pela Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Mas além de transmitir o jogo através da FlaTV, canal oficial do clube no YouTube, o negociou os direitos da final com o SBT, que transmitiu a partida em TV aberta para todo o , e com emissoras de e .

Se o recorde de audiência no YouTube não veio, pelo menos os acordos renderam um enorme sucesso financeiro ao clube carioca.

SBT ou FlaTV, quem teve maior audiência com a final do Carioca?

Os números da FlaTV na grande decisão do Carioca não foram tão bons quanto na partida contra o Boavista, e também não chegaram perto de bater o recorde da FluTV no YouTube, que chegou a 2,8 milhões de espectadores simultâneos.

Na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (15), o canal do Rubro-Negro atingiu uma média de 1,3 milhões de espectadores no plataforma de vídeos.

Um dos grandes motivos para o resultado mais modesto foi, sem dúvida nenhuma, a transmissão da final através do SBT. Mas ao contrário do Flamengo, os números para a emissora foram espetaculares.

No Rio de Janeiro, de acordo com o UOL Esporte, com uma média de 26 pontos no Ibope, o SBT alcançou cerca de 3,08 milhões de espectadores simultâneos, e nos picos de 34 pontos, mais de 4 milhões de pessoas. Os números foram suficiente para o grupo superar, em solo carioca, a Rede Globo.

Em , como era esperado, os números foram um pouco piores, atingindo 11,5 pontos do Ibope com picos de 14 - alcance médio de 2,308 milhões de espectadores, e 2,810 milhões no pico.

Na média do PNT, de audiência nacional, o Fla- atingiu na TV aberta 16 pontos nas 15 principais metrópoles do país, 11,1 milhões de espectadores ao mesmo tempo.