Os times do Brasileirão mais desfalcados pela Data Fifa de seleções

Palmeiras lidera a lista e teve cinco jogadores convocados por seleções; ao todo, doze times brasileiros foram afetados

Uma nova data Fifa, um velho problema: desfalques causados em times brasileiros por causa de convocações das seleções. Como o calendário nacional não para durante o período reservado especialmente para jogos internacionais, nada menos que 12 times ficarão sem alguns jogadores nas Séries A e B do Brasileirão nas próximas rodadas, com 21 atletas chamados para defender seus países em junho.

O Palmeiras é o mais afetado, com cinco jogadores convocados: o goleiro Weverton e o volante Danilo foram lembrados por Tite para a seleção brasileira; o zagueiro Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, também foi chamado; outro zagueiro, Benjamín Kuscevic, irá defender o Chile em uma turnê na Ásia; e o volante Eduard Atuesta recebeu sua primeira convocação para a Colômbia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já o Atlético-MG teve dois jogadores convocados: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, pelo Brasil, e o zagueiro Diego Godín, pelo Uruguai. Seriam três, mas o zagueiro Junior Alonso pediu liberação da convocação do Paraguai e foi atendido.

Getty

O mesmo aconteceu com o lateral-direito Mauricio Isla, que pediu para ser liberado da convocação do Chile e, assim, não vai desfalcar o Flamengo. O Rubro-Negro terá apenas a ausência do meia Giorgian De Arrascaeta, que foi chamado para representar o Uruguai.

Getty Images

Os outros times da Série A com desfalques são o Athletico-PR, que teve o ponta Agustín Canobbio convocado pelo Uruguai; o Red Bull Bragantino, com o zagueiro Léo Ortiz, chamado por Tite; o Coritiba, que viu o volante Matías Galarza ser convocado pelo Paraguai; o Fluminense, com o meia Jhon Arias chamado pela Colômbia; e o São Paulo, que perderá o zagueiro Robert Arboleda para a seleção do Equador.

Mais artigos abaixo

Rubens Chiri / São Paulo

Já na Série B, o Grêmio também terá dois desfalques: o volante Mathías Villasanti foi convocado pelo Paraguai, enquanto o meia Jaminton Campaz vai defender a Colômbia.

Getty Images

A cada Data Fifa, um clube diferente será o mais prejudicado. A solução é não ter jogo de Séries A e B, quando as seleções jogam. Como funciona em todo o mundo.