Os números impressionantes de Neymar pelo PSG neste início de temporada 2022/23

Em ano de Copa do Mundo, o brasileiro começa com tudo e assume protagonismo no PSG

Ano de Copa do Mundo e Neymar vai muito bem, obrigado. Após uma temporada instável em 2021/22, o brasileiro começa 2022/23 voando pelo PSG - que o diga o pobre Lille.

Neste domingo (21), o craque teve atuação do gala diante do rival. Em um momento conturbado onde as tribunas falavam de seus atritos com Mbappé, o Paris Saint-Germain respondeu à altura. E tudo saindo dos pés de Ney.

Junto de Lionel Messi, o brasileiro decidiu desde o primeiro minuto. Foram simplesmente dois gols e três assistências para Neymar na vitória por 7 a 1.

Getty Images

A atuação diante do Lille coroa um início de temporada histórico do craque no PSG.

Em três partidas na temporada pela Ligue 1, Neymar tem dez participações em gol. Cinco gols e cinco assistências. Ou seja: o brasileiro participa de pouco mais de três gols do Paris Saint-Germain por partida no Campeonato Francês. Números estrondosos.

Isso sem contar os seus dois gols na Supercopa da França, contra o Nantes. É simples: o craque vem jogando em ritmo de melhor do mundo.

Sabendo que a Copa do Mundo é daqui alguns poucos meses, em novembro, parece ser um momento para que Neymar resolva jogar como Neymar. A seleção brasileira agradece.