Os maiores artilheiros da história do Barcelona; veja a lista completa

Luis Suárez dá adeus ao clube catalão como o terceiro maior artilheiro, só atrás de Lionel Messi e de César Rodríguez

Lionel Messi, César Rodríguez, Luis Suárez e Ladislao Kubala são os jogadores que mais fizeram gols com a camisa do na história do clube catalão.

O argentino deve aumentar ainda mais a distância na liderança, já que acabou permanecendo no Camp Nou por pelo menos mais uma temporada.

O uruguaio, por outro lado, confirmou sua saída para o Atlético de Madrid, mas se despede com o honroso terceiro lugar nesta lista de lendas.

Confira abaixo o top 10 de artilheiros do Barça!

LIONEL MESSI | ARGENTINA | 634 GOLS

CÉSAR RODRÍGUEZ | ESPANHA | 232 GOLS

LUIS SUÁREZ | URUGUAI | 198 GOLS

LADISLAO KUBALA | HUNGRIA | 194 GOLS

JOSEP SAMITIER | ESPANHA | 184 GOLES

JOSEP ESCOLÀ | ESPANHA | 158 GOLS

PAULINO ALCÁNTARA | ESPANHA | 134 GOLS

SAMUEL ETO'O | CAMARÕES | 131 GOLS

RIVALDO | BRASIL | 130 GOLS

ÁNGEL AROCHA | ESPANHA | 127 GOLS