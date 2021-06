Os convocados da seleção para a Copa América 2021 no Brasil

Tite divulgou a lista do grupo para o torneio mantendo quase o mesmo time da rodada dupla das Eliminatórias

Após a disputa de mais duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira está novamente convocada, desta vez para jogar a Copa América 2021, que será realizada no Brasil. Sem surpresas, Tite divulgou sua lista nesta quarta-feira (9).

No dia seguinte à divulgação de um manifesto dos jogadores da seleção brasileira com críticas à organização da Copa América, o técnico Tite convocou o grupo que vai disputar o torneio. A lista mantém a mesma base do que foi para as vitórias contra Equador e Paraguai na rodada dupla das Eliminatórias, confirmando que, apesar das polêmicas dos últimos dias, os atletas vão, sim, disputar a competição.

Apenas uma mudança foi promovida pelo treinador em relação ao grupo que já estava à serviço da seleção. Thiago Silva, que está em fase final da recuperação de uma lesão sofrida na final da Liga dos Campeões, voltou a ser chamado, enquanto Rodrigo Caio, que substituiu o zagueiro nas Eliminatórias, ficou de fora.

Tite optou por ter apenas 24 jogadores em sua seleção, apesar de a Conmebol ter flexibilizado o número para 28 por conta da pandemia.

Depois da disputa da rodada dupla das Eliminatórias, o grupo recebeu uma "folga" nesta quarta-feira. A data para a nova apresentação é a próxima sexta-feira (11), em São Paulo, dois dias antes do primeiro jogo da seleção na Copa América.

Quem foi convocado para a seleção brasileira?

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Emerson (Barcelona)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros:

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes:

Everton Cebolinha (Benfica)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Vini Jr (Real Madrid)

Quando são os jogos do Brasil na Copa América?

Novo anfitrião da Copa América após as desistências de Colômbia e Argentina, o Brasil fará o jogo de abertura do torneio no domingo (13), contra a seleção da Venezuela. Na fase de grupos, ainda serão disputados mais quatro jogos válidos pelo Grupo A.