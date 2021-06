Quem é Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino convocado para a seleção brasileira?

Defensor de 25 anos foi chamado para o lugar do lesionado Felipe; confira mais sobre o jogador do Red Bull Bragantino

Léo Ortiz é o mais novo jogador da seleção brasileira. O zagueiro de 25 anos do Red Bull Bragantino foi convocado por Tite neste sábado (26) para o lugar de Felipe, cortado com uma lesão no joelho direito.

O zaguiro do Atlético de Madrid já havia sido chamado para o lugar do lesionado Lucas Veríssimo, do Benfica, ainda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Felipe teve uma entorse no local no dia 16 de junho, um dia antes do Brasil derrotar o Peru por 4 a 0.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um exame de imagem comprovou uma lesão parcial no ligamento colateral externo. Ele ficou em tratamento nos últimos dias e realizou nova ressonância na quinta-feira (24), quando foi confirmado que ele não teria condições de jogo para esta competição.

Está é a primeira convocação de Léo Ortiz, que recentemente, na vitória do Massa Bruta contra o Flamengo por 3 a 2 no Maracanã, completou 100 jogos com a camisa do Red Bull (tanto o RB Brasil quanto o RB Bragantino). O zagueiro se juntará à delegação da Seleção Brasileira na próxima terça-feira (29), após o término da primeira fase da Copa América de 2021.

O zagueiro @33leortiz, do @RedBullBraga, vai representar a #SeleçãoBrasileira principal pela primeira vez na carreira. Ele foi convocado para o lugar de Felipe, do Atlético de Madrid. Parabéns pela convocação! 👏🇧🇷



📸: Vinícios Oliveira/Red Bull Bragantino pic.twitter.com/o1AJ5IF2Pu — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2021

Quem é Léo Ortiz?

Leonardo Rech Ortiz é natural de Porto Alegre e foi no Internacional que ele começou sua carreira. Chegou ao Colorado em 2012 e estreou pela equipe principal em 2017, participando da campanha do Inter na Série B.

Em 2018, foi emprestado ao Sport Recife por uma temporada. No ano seguinte, mais um empréstimo, desta vez para o Red Bull Brasil. Após o acerto da parceria com o Bragantino, o defensor permanceu no elenco e foi um dos destaques da equipe na Série B, ajudando a recolocar o time de Bragança Paulista na primeira divisão nacional.

Hoje, é um dos capitães do time do interior de São Paulo e se consolidou como um dos melhores defensores do país. No Paulistão de 2021, foi eleito para a seleção ideal do campeonato. Em comunicado divulgado por sua assessoria, Léo Ortiz comemorou muito sua primeira convocação para a seleção brasileira.

"É até difícil encontrar palavras para descrever a felicidade que estou sentindo nesse momento. Essa convocação me fez lembrar de tudo o que eu passei para chegar até aqui. Desde criança, sempre pensei em vestir a camisa da Seleção Brasileira. Agora, terei essa oportunidade e já em uma grande competição oficial. É a realização de um sonho, um momento marcante para mim e para toda a minha família, um orgulho enorme", disse.

Primeiro jogador do Red Bull convocado para a seleção

Embora Claudinho e Cleiton tenham sido chamados para a seleção olímpica, Léo Ortiz se torna o primeiro jogador do Red Bull convocado para a seleção brasileira principal desde a implementação do projeto no Brasil.

Quanto ao Bragantino, o zagueiro é o primeiro jogador em 27 anos que defende o time de Bragança Paulista a ser chamado para jogos do Brasil. Se for levada em conta toda a história do clube, a última vez que um jogador do Massa Bruta havia sido convocado foi em 1994, quando Carlos Alberto Parreira, treinador da CBF na época, chamou Alberto Félix para disputar um amistoso às vésperas da Copa do Mundo daquele ano.