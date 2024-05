Onde assistir a Ypiranga x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (01), no Estádio Colosso da Lagoa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ypiranga e Athletico-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 22 de maio, na Ligga Arena, em Curitiba. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Invicto há oito jogos na temporada, com cinco empates e três vitórias, o Ypiranga garantiu a classificação para a terceira fase na Copa do Brasil após eliminar o River-PI por 1 a 1 e o Porto Velho por 2 a 0.

Do outro lado, o Athletico-PR, atual bicampeão paranaense, fará sua estreia na Copa do Brasil 2024. Campeão em 2019, o Furacão busca conquistar o título pela segunda vez. No último compromisso antes de viajar para o Rio Grande do Sul, a equipe empatou com o Juventude por 1 a 1 no Brasileirão.

Prováveis escalações

Ypiranga: Alexsander; Gedeílson, Windson, Fernando e William Gomes; Uchoa, Lucas Marques e Taddei; Jhonatan Ribeiro, Mateus Anderson e Zé Vitor. Técnico: Thiago Carvalho.

Athletico-PR: Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho e Erick; Zapelli (Julimar), Canobbio, Cuello (Alex Santana) e Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca.

Desfalques

Ypiranga

Foguinho e Guilherme Santos estão machucados.

Athletico-PR

Thiago Heleno está no departamento médico, enquanto Fernandinho será poupado. Já Zé Vitor já atuou na atual edição da Copa do Brasil pelo Maringá.

Quando é?

Data: quarta-feira, 01 de maio de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Colosso da Lagoa - Erechim, RS

Arbitragem: Gustavo Ervino (árbitro), Bruno Muller e Gizeli Casaril (assistentes), Julio Cesar Pfleger (quarto árbitro), Charly Wendy Straub (VAR)