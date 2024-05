Onde assistir a Vila Nova x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vila Nova enfrenta o Operário-PR na tarde deste sábado (4), a partir das 18h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Nono colocado com 3 pontos, o Vila Nova acumula uma vitória e uma derrota até o momento. O Alvirrubro terá o apoio de sua torcida para se restabelecer no campeonato.

Do outro lado, o Operário-PR está na quarta posição, com 6 pontos. O Fantasma venceu todos os seus compromissos até o momento e quer permanecer invicto.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor (Jemmes), Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Cristiano, Ralf, Geovane (Bruno Matias) e Luciano Naninho (Emerson Urso); Alesson (Henrique Almeida) e Júnior Todinho (Igor Torres).

Operário-PR: Rafael Santos; Pacheco, Joseph, William Machado e Pará; Vinícius Diniz, Índio e Cássio Gabriel (Rodrigo Lindoso); Maxwell, Ronaldo e Felipe Augusto.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: OBA, Goiânia - BRA

Arbitragem: Douglas Marques das Flores (árbitro), Diego Morelli de Oliveira e Rafael Tadeu Alves de Souza (assistentes), Rubens Paulo Rodrigues dos Santos (quarto árbitro) e Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA) (VAR)