Onde assistir a Universidad de Quito x Unión La Calera ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9) pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana; confira como acompanhar e mais informações

Universidad de Quito e Unión La Calera se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 23h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos do grupo B da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

A Universidad de Quito busca consolidar a liderança do Grupo B da Sul-Americana. A equipe equatoriana lidera a chaver com sete pontos, mas está sendo perseguida pelo Cruzeiro que vem logo atrás com seis pontos. Uma vitória nesta quinta-feira pode dar um passo importante rumo à classificação para o mata-mata da competição.

Do outro lado, o Unión La Calera precisa da vitória para se manter vivo. A equipe chilena ocupa a terceira colocação do grupo, com quatro pontos, e precisa vencer para dormir na vice-liderança.

Prováveis escalações

Universidad de Quito: Pier Luigi Graziani; Efrain Navarro, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Leonardo Saldaña; Jair Castillo, Ever Meza, Rubén Manjarrés; Emerson Batalla, Michael Rangel e Mayer Gil. Técnico: José María Buljubasich.

Unión La Calera: Matías Ibañez; Esteban Matus, Bruno Romo, Ezequiel Parnisari, Raimundo Rebolledo; Franco Soldano, Luciano Aued, Matías Cavalleri, César Pérez, Gabriel Hauche; Emanuel Gigliotti. Técnico: Manuel Fernández.

Desfalques

Universidad de Quito

Sebastián Pérez, Guillermo Soto e Branco Ampuerov, lesionados, estão fora.

Unión La Calera

Sem desfalques confirmados.

Quando é?