Onde assistir a Treze x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (24), no Estádio Amigão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Treze e Ceará se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem perder há quatro jogos na temporada (três vitórias e um empate), o Treze segue na briga para entrar na zona de classificação da Copa do Nordeste. No momento, ocupa a quinta posição do Grupo B, com seis pontos.

Do outro lado, o Ceará chega embalado após vencer o rival Fortaleza por 1 a 0 na última rodada do Nordestão. A equipe soma nove pontos e está a um do River-PI que fecha a zona de classificação para o mata-mata do torneio.

Prováveis escalações

Treze: Igor Rayan, Van, Luis Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Edmundo e Gui Campana; Will Viana, Thiaguinho e Xandy. Técnico: William De Mattia.

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Guilherme Castilho; Aylon, Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Treze

Vitão, Dí Maria, Guilherme Lucena e Alex Sandre seguem fora.

Ceará

Daniel Mazerochi e Facundo Castro estão no departamento médico.

Quando é?